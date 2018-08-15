СМИ: «Реал» готов продать Модрича, если сможет купить Эриксена

Мадрид, , 10:33 — REGNUM Мадридский «Реал» готов отпустить полузащитника Луку Модрича, если сможет купить у «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Sky Italia.

Отмечается, что миланский «Интер» уже на протяжении нескольких недель пытается выкупить Модрича у «Реала». Однако «королевский клуб» не готов расстаться с лучшим игроком чемпионата мира по футболу — 2018.

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При этом «Реал» может отпустить Модрича, если найдёт ему замену. Идеальным вариантом замены в клубе считают полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Однако «Тоттенхэм» не хочет продавать датского футболиста, установив на него цену не менее €200 млн.

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