Кузнецова проиграла Свитолиной в первом круге турнира в Цинциннати

Цинциннати, США, , 10:13 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила представительнице Украины Элине Свитолиной в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счётом 6:7, 6:4, 4:6 в пользу Свитолиной.

Кузнецова сделала четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и 8 из 17 брейков.

Во втором круге турнира Свитолина встретится с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и хорваткой Петрой Мартич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

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