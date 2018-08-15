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«Ювентус» отказался продавать защитника Алекса Сандро в «ПСЖ»

Спорт

В случае продажи «Ювентус» не успеет найти ему замену

«Ювентус» отказался продавать защитника Алекса Сандро в «ПСЖ»
Clément Bucco-Lechat
Алекс Сандро в игре

Турин, Италия, 15 августа 2018, 09:20 — REGNUM  Туринский «Ювентус» отказался продавать в «ПСЖ» защитника Алекса Сандро. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что в случае продажи Сандро «Ювентус» не успеет найти ему замену до окончания летнего трансферного окна, которое закрывается 17 августа.

Ранее сообщалось, что защитник согласовал условия контракта с «ПСЖ» сроком на четыре года. Зарплата бразильца во Франции должна была составить €4,5 млн.

Напомним, Сандро играет в составе «Ювентуса» с 2015 года. В сезоне 2017/18 он провёл 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

Читайте ранее в этом сюжете: Алекс Сандро может покинуть «Ювентус»

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