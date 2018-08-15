Среда, 15 Августа 2018 года
09:39:34 МСК

Черышев перешёл в «Валенсию» на правах аренды

Спорт

Аренда продлится до окончания сезона 2018/19

Черышев перешёл в «Валенсию» на правах аренды
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Валенсия, Испания, 15 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев перешёл на правах аренды в «Валенсию». Об этом сообщается на сайте клуба.

Аренда футболиста согласована сторонами до окончания сезона 2018/19. Ранее Черышев уже выступал за «Валенсию» в 2016 году, когда перешёл на правах аренды из мадридского «Реала».

Напомним, Черышев является воспитанником «Реала». В системе «королевского клуба» он находился с 2002 по 2016 год, а также играл в аренде за «Севилью» и «Вильярреал».

На чемпионате мира по футболу — 2018 Черышев в составе сборной России дошёл до четвертьфинала, сыграв в пяти матчах и забив четыре гола.

Читайте ранее в этом сюжете: Денис Черышев может вернуться в «Валенсию»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить