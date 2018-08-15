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Месси приостановил выступления за сборную Аргентины

Спорт

Месси не будет участвовать в матчах сборной Аргентины в нынешнем сезоне

Месси приостановил выступления за сборную Аргентины
Getty Images
Лионель Месси

Буэнос-Айрес, 15 августа 2018, 08:16 — REGNUM  Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси приостановил выступления за национальную команду. Об этом 14 августа сообщил журналист TNT Sports Эрнан Кастильо на своей странице в Twitter.

По словам Кастильо, Месси не будет участвовать в матчах сборной Аргентины в нынешнем сезоне.

«Месси не завершил международную карьеру, но пока вызываться в сборную не будет. Когда он вернётся, мы узнаем позже», — написал Кастильо.

Таким образом, Месси точно не выйдет на поле в составе сборной Аргентины в товарищеских матчах с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией (11 сентября).

Напомним, сборная Аргентины неудачно выступила на чемпионате мира по футболу — 2018 в России, с трудом выйдя из группы и проиграв Франции в 1/8 финала. После мундиаля команду возглавили Лионель Скалони и Пабло Аймар.

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