UFC подтвердил бой Волкова с Льюисом

Лас-Вегас, США, , 08:05 — REGNUM Бой между российским бойцом Александром Волковым и американцем Дерриком Льюисом состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Информацию об этом подтвердили в UFC, 15 августа сообщается на странице организации.

Поединок Волкова и Льюиса станет одним из главных боёв турнира. В этот же вечер на ринг выйдут Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Отметим, что Волков является претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе. На его счету 39 побед и шесть поражений. У Льюиса 20 побед при пяти поражениях.

Напомним, турнир UFC 229 состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Волков проведёт бой с Льюисом в рамках турнира UFC 229