UFC подтвердил бой Волкова с Льюисом

Лас-Вегас, США, 15 августа 2018, 08:05 — REGNUM Бой между российским бойцом Александром Волковым и американцем Дерриком Льюисом состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Информацию об этом подтвердили в UFC, 15 августа сообщается на странице организации.
Поединок Волкова и Льюиса станет одним из главных боёв турнира. В этот же вечер на ринг выйдут Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Отметим, что Волков является претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе. На его счету 39 побед и шесть поражений. У Льюиса 20 побед при пяти поражениях.
Напомним, турнир UFC 229 состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
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