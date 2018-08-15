«Зенит» отказался отдавать Дриусси в аренду в «Сампдорию»

Санкт-Петербург, , 07:40 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» ответил отказом на предложение итальянской «Сампдории» взять в аренду нападающего Себастьяна Дриусси. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Сампдория» предложила «Зениту» взять Дриусси в аренду с правом последующего выкупа. Однако в петербургском клубе готовы продать Дриусси напрямую, без аренды.

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет покинуть «Зенит» и направил руководству клуба трансферный запрос.

Напомним, Дриусси перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ривер Плейт» за €15 млн. В сезоне 2017/18 он сыграл в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Читайте также: Себастьян Дриусси принес «Зениту» минимальную победу над «Анжи»