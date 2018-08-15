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Гонщик Фернандо Алонсо завершает выступления в Формуле-1

Спорт

По крайней мере в 2019 году зрители не увидят его на стартовой решетке

Гонщик Фернандо Алонсо завершает выступления в Формуле-1
Фернандо Алонсо

Уокинг, Великобритания, 15 августа 2018, 07:41 — REGNUM  Испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо покидает королевскую серию автоспорта по окончании сезона 2018 года. Об этом 14 августа сообщила официальная страница чемпионата в социальных сетях.

«После 17 прекрасных лет в этом потрясающем спорте пришло время сделать изменения и двигаться дальше», — приводятся слова Алонсо.

На своей странице в Instagram испанец опубликовал прощальный видеоролик на испанском и английском языках, в котором представлена история его участия в Формуле-1.

Фернандо Алонсо (род. 1981) — двукратный чемпион Формулы-1 2005 и 2006 годов. Алонсо дебютировал в 2001 году, за 17 лет карьеры он сменил четыре команды: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari. В 2018 году выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

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