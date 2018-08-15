Среда, 15 Августа 2018 года
08:04:20 МСК

Касаткина проиграла в первом туре на турнире в Цинциннати

Спорт

Касаткина уступила представительнице Хорватии Петре Мартич

Касаткина проиграла в первом туре на турнире в Цинциннати
si.robi
Дарья Касаткина

Цинциннати, США, 15 августа 2018, 07:27 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Хорватии Петре Мартич в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 3:6 в пользу Мартич.

Касаткина сделала один эйс, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 6 из 24 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и 7 из 17 брейков.

Во втором круге турнира Мартич встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Мария Шарапова не будет выступать на турнире WTA в Цинциннати.

Читайте ранее в этом сюжете: Мария Шарапова не будет выступать на теннисном турнире в Цинциннати

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить