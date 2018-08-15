«Црвене Звезде» понадобились экстра-таймы, чтобы пройти «Спартак» из Трнавы

Братислава, , 00:05 — REGNUM 13 август на «Стадионе Антона Малатинского» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Спартак Трнава» и «Црвена Звезда». Противостояние завершилось волевой победой сербского коллектива.

Первый мяч на 6-й минуте матча забил 35-летний форвард из Словакии Марек Бакош — 1:0. В следующей же атаке Эль-Фарду Бен Набуан сравнял счет — 1:1. В середине первого экстра-тайма Неманья Радонич впервые вывел сербский коллектив вперед — 1:2.

Статистика матча («Спартак Трнава"/"Црвена Звезда»)

Удары 8/15

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 50%/50%

Поданные угловые 2/6

Нарушения правил 26/21

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак Трнанва»: Худы, Кадлец, Чонка, Годал, Тотх, Грендел, Слобода, Рада, Йирка, Грешшак, Бакош.

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Савич, Крстичич, Симич, Йованович, Бен Набуан, Радонич, Стоилькович.

Бригада арбитров матча: С. Гезебююк | Дэви Гооссенс | Хоас Исаак Куенса Лопес.

Желтые карточки: Годал — 19, Бен Набуан — 28, Бакош — 35, Стойкович — 38, Стоилькович — 60, Тотх — 66, Дегенек — 73, Павков — 86, Слобода — 90, Греднел — 94, Радонич — 99, Хладик — 117.

Забитые мячи: Бакош 6 — 1:0, Бен Набуан 7 — 1:1, Радонич 98 — 1:2.