«Аякс» выбил «Стандарт» из Лиги Чемпионов

Амстердам, 14 августа 2018, 23:23 — REGNUM 13 август на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Аякс» и «Стандарт». Противостояние завершилось крупной победой голландского коллектива.
Первый мяч на 30-й минуте матча забил таранный форвард национальной сборной Голландии Клас-Ян Хунтелаар, замкнув навес Николаса Тальяфико — 1:0. Через 4 минут Матей де Лигт удвоил преимущество «Аякса» в счете — 2:0. Голевой передачей отметился Хаким Зиеш. В дебюте второй половины Давид Нереш похоронил надежды бельгийского клуба на проход в следующий раунд ЛЧ — 3:0.
Статистика матча («Аякс"/"Стандарт»)
Удары 18/4
Удары в створ ворот 8/2
Процент владения 56%/44%
Поданные угловые 8/3
Нарушения правил 8/11
Стартовые составы команд на матч:
«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, Шене, де Йонг, Зиеш, Нереш, Хунтелаар, Тадич.
«Стандарт»: Очоа, Фэ, Луйиндама, Каванда, Лаифис, Агбо, Карсела, Марин, Эмон, Бастьен, Мпоку.
Бригада арбитров матча: Иван Кружляк | Томаш Сомолани | Б. Ханко.
Желтые карточки: Мпоку — 76.
Забитые мячи: Хунтелаар 30 — 1:0, де Лигт 34 — 2:0, Нереш 46 — 3:0.