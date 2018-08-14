«Аякс» выбил «Стандарт» из Лиги Чемпионов

Амстердам, , 23:23 — REGNUM 13 август на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Аякс» и «Стандарт». Противостояние завершилось крупной победой голландского коллектива.

Первый мяч на 30-й минуте матча забил таранный форвард национальной сборной Голландии Клас-Ян Хунтелаар, замкнув навес Николаса Тальяфико — 1:0. Через 4 минут Матей де Лигт удвоил преимущество «Аякса» в счете — 2:0. Голевой передачей отметился Хаким Зиеш. В дебюте второй половины Давид Нереш похоронил надежды бельгийского клуба на проход в следующий раунд ЛЧ — 3:0.

Статистика матча («Аякс"/"Стандарт»)

Удары 18/4

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения 56%/44%

Поданные угловые 8/3

Нарушения правил 8/11

Стартовые составы команд на матч:

«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, Шене, де Йонг, Зиеш, Нереш, Хунтелаар, Тадич.

«Стандарт»: Очоа, Фэ, Луйиндама, Каванда, Лаифис, Агбо, Карсела, Марин, Эмон, Бастьен, Мпоку.

Бригада арбитров матча: Иван Кружляк | Томаш Сомолани | Б. Ханко.

Желтые карточки: Мпоку — 76.

Забитые мячи: Хунтелаар 30 — 1:0, де Лигт 34 — 2:0, Нереш 46 — 3:0.