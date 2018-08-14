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«Шкендия» с треском вылетела из ЛЧ от «РБ Зальцбурга»

Спорт

Разгромив «Шкендию» по сумме двух встреч «РБ Зальцбург» приобрел статус одного из фаворитов на проход в групповой этап Лиги Чемпионов 2018/19

Скопье, 14 августа 2018, 23:15 — REGNUM  13 август на «Национальной арене Филиппа II Македонского» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Шкендия» и «РБ Зальцбург». Противостояние завершилось победой австрийского коллектива.

Единственный мяч на 90-й минуте матча забил форвард национальной сборной Японии Такуми Минамино — 0:1.

Статистика матча («Шкендия"/"РБ Зальцбург»)

Удары 17/12

Удары в створ ворот 5/5

Процент владения 49%/51%

Поданные угловые 2/9

Нарушения правил 17/17

Стартовые составы команд на матч:

«Шкендия»: Захов, Бейтулай, Муслиу, Мици, Адили, Алими, Тотре, Жуниор, Эмини, Нафиу, Ибраими.

«РБ Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Ульмер, Ляйнер, Понграчич, Хайдара, Самассеку, Вулф, Шлагер, Ябо, Дабур.

Бригада арбитров матча: ТОмаш Богнар | Б. Бузас | Теодорос Георгиу.

Желтые карточки: Адили — 33, Шлагер — 61, Дабур — 62, Бейтулай — 73, Самассеку — 81, Муслиу — 90+1.

Забитые мячи: Минамино 90 — 0:1.

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