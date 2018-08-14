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«Видеотон» и «Мальме» голов не забили

Спорт

Благодаря забитому мячу на вызде в первом матче «Видеотон» выбил «Мальме» из розыгрыша Лиги Чемпионов 2018/19 и прошел в 4-й раунд квалификаций

Будапешт, 14 августа 2018, 23:06 — REGNUM  13 август на стадионе «Панчо Арена» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Видеотон» и «Мальме». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Видеотон"/"Мальме»)

Удары 3/10

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения 33%/67

Поданные угловые 0/4

Стартовые составы команд на матч:

«Видеотон»: Ковачик, Винисиус, Фиола, Стопира, Юхас, Хаджич, Ковач, Него, Николов, Лазович, Шчепович.

«Мальме»: Далин, Ларрсон, Левицки, Нильсен, Брорссон, Риекс, Баширу, Кристинсен, Инносент, Розенберг, Страндберг.

Бригада арбитров матча: Хавьер Эстрада | Хавьер Родригес | Теодоро Собрино | Хавьер Алберола.

Желтые карточки: Далин — 65, Лазович — 67, Кристиансен — 78, Ковач — 80, Паткай — 89, Хусти — 90.

Не забитые пенальти: Лазович — 67.

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