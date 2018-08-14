Загребское «Динамо» не оставило «Астане» шансов в Лиге Чемпионов

Загреб, , 23:00 — REGNUM 13 август на стадионе «Максимир» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Динамо Загреб» и «Астана». Противостояние завершилось победой хорватского коллектива со счетом 1:0.

Единственный мяч на 74-й минуте забил 28-летний швейцарский форвард Марио Гавранович после передачи Марина Леоваца — 1:0.

Статистика матча («Динамо"/"Астана»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения 49%/51%

Поданные угловые 7/4

Нарушения правил 15/13

В четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2018/19 прошел «Динамо Загреб», одолевший «Астану» по сумме двух встреч со счетом 3:0 (0:2, 1:0).

Стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Загорац, Леовац, Теофиль-Катрин, Стоянович, Дилавер, Адеми, Ольмо, Хайрович, Гояк, Оршич, Будимир.

«Астана»: Эрич, Рукавина, Малый, Постников, Шомко, Кляйнхайслер, Энрике, Томасов, Маевский, Ришард, Янга.

Бригада арбитров матча: Гедиминас Мажейка | В. Симкус | В. Казлаускас.

Желтые карточки: Постников — 44, Малый — 55.

Забитые мячи: Гавранович 74 — 1:0.