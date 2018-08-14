«Бенфика» воспользовалась ошибками «Фенербахче» в матче Лиги Чемпионов

Анкара, , 22:58 — REGNUM 13 август на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Фенербахче» и «Бенфика». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

На 26-й минуте Жедсон Фернандеш открыл счет после передачи Николаса Кастильо — 0:1. Через 19 минут атакующий полузащитник сборной Турции Алпер Потук сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Фенербахче"/"Бенфика»)

Удары 7/7

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 59%/41%

Поданные угловые 5/2

Нарушения правил 13/15

В четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2018/19 прошла «Бенфика», одолевшая «Фенербахче» по сумме двух матчей со счетом 2:1 (1:0, 1:1).

Стартовые составы команд на матч:

«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Исла, Нойштедтер, Шкртел, Топал, Вальбуэна, Эльмас, Потук, Жулиано, Айю.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Фернандеш, Серви, Пицци, Сальвио, Кастильо.

Бригада арбитров матча: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич | Роберто Понис

Желтые карточки: Эльмас — 22, Влаходимос — 53, Сальвио — 56, Диас — 63, Пицци — 83.

Забитые мячи: Фернандеш 26 — 0:1, Потук 45 — 1:1.