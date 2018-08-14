«Спартак» не сумел одолеть «ПАОК» в ответной встрече

Москва, , 22:23 — REGNUM 13 август на стадионе «Открытие Арена» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Спартак» и «ПАОК». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Спартак"/"ПАОК»)

Удары 10/16

Удары в створ ворот 0/6

Процент владения 45%/55%

Поданные угловые 2/6

Нарушения правил 17/5

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Адриано, Ташаев.

«ПАОК»: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Маурисио, Пелкас, Каньяс, Эль-Каддури, Прийович, Лимниос.

Бригада арбитров матча: Рудди Буке | Гийом Дебар | Жульен Пасель | Жером Мигелгории.

Желтые карточки: Фернандо — 22, Матос — 25, Адриано — 33, Пасхалакис — 34, Джикия — 37, Эль-Каддури — 37, Зобнин — 86.