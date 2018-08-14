Вторник, 14 Августа 2018 года
22:56:22 МСК

«Спартак» не сумел одолеть «ПАОК» в ответной встрече

Спорт

Благодаря победе в первом матче со счетом 3:2 «ПАОК» прошел в четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2018/19

Москва, 14 августа 2018, 22:23 — REGNUM  13 август на стадионе «Открытие Арена» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Спартак» и «ПАОК». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Спартак"/"ПАОК»)

Удары 10/16

Удары в створ ворот 0/6

Процент владения 45%/55%

Поданные угловые 2/6

Нарушения правил 17/5

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Адриано, Ташаев.

«ПАОК»: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Маурисио, Пелкас, Каньяс, Эль-Каддури, Прийович, Лимниос.

Бригада арбитров матча: Рудди Буке | Гийом Дебар | Жульен Пасель | Жером Мигелгории.

Желтые карточки: Фернандо — 22, Матос — 25, Адриано — 33, Пасхалакис — 34, Джикия — 37, Эль-Каддури — 37, Зобнин — 86.

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