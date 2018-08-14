«БАТЭ» удержал ничью с «Карабахом»

Минск, 14 августа 2018, 21:48 — REGNUM 13 август на стадионе «Борисов-Арена» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между коллективами «БАТЭ» и «Карабах». Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на 20-й минуте забил черногорский атакующий полузащитник Мирко Иванич — 1:0. В дебюте второй половины матча Мичел сравнял ситуацию на табло — 1:1.
Статистика матча («БАТЭ"/"Карабах»)
Удары 8/14
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения 45%/55%
Поданные угловые 3/5
Нарушения правил 9/12
По сумме двух встреч в четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2018/19 прошел белорусский «БАТЭ», одолевший «Карабах» со счетом 2:1.
Стартовые составы команд на матч:
«БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Володько, Яблонский, Драгун, Бага, Иванич, Сигневич, Стасевич.
«Карабах»: Хальдерссон, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Герье, Гараев, Славчев, Мичел, Мадатов, Зубир, Эмегара
Бригада арбитров матча: Андрис Трейманис | Х. Гудерманис | А. Спасьонниковс | А.Голубевс.
Желтые карточки: Эмегара — 32, Гараев — 39, Славчев — 62.
Красные карточки: Эмегара — 77.
Забитые мячи: Иванич 20 — 1:0, Мичел 54 — 1:1.