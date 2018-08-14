«БАТЭ» удержал ничью с «Карабахом»

Минск, , 21:48 — REGNUM 13 август на стадионе «Борисов-Арена» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между коллективами «БАТЭ» и «Карабах». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 20-й минуте забил черногорский атакующий полузащитник Мирко Иванич — 1:0. В дебюте второй половины матча Мичел сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («БАТЭ"/"Карабах»)

Удары 8/14

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения 45%/55%

Поданные угловые 3/5

Нарушения правил 9/12

По сумме двух встреч в четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2018/19 прошел белорусский «БАТЭ», одолевший «Карабах» со счетом 2:1.

Стартовые составы команд на матч:

«БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Володько, Яблонский, Драгун, Бага, Иванич, Сигневич, Стасевич.

«Карабах»: Хальдерссон, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Герье, Гараев, Славчев, Мичел, Мадатов, Зубир, Эмегара

Бригада арбитров матча: Андрис Трейманис | Х. Гудерманис | А. Спасьонниковс | А.Голубевс.

Желтые карточки: Эмегара — 32, Гараев — 39, Славчев — 62.

Красные карточки: Эмегара — 77.

Забитые мячи: Иванич 20 — 1:0, Мичел 54 — 1:1.