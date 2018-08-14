«Динамо» (Киев) переиграло «Славию» в ответной встрече

Киев, , 21:28 — REGNUM 13 август на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Динамо» (Киев) и «Славия Прага». Противостояние завершилось победой украинского коллектива.

Первый мяч на 11-й минуте забил левый вингер национальной сборной Словении Беньямин Вербич после передачи Виктора Цыганкова — 1:0. На 74-й минуте Артем Беседин удвоил преимущество — 2:0. Голевую передач вновь отдал Цыганков.

Статистика матча («Динамо"/"Славия»)

Удары 7/13

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения 51%/49%

Поданные угловые 2/5

Нарушения правил 13/25

Стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Цыганков, Беседин.

«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Нгади-Нгаджи, Борил, Дели, Сикора, Змргал, Гушбауэр, Стох, Соучек, Тэцл.

Бригада арбитров матча: Д. Стефански | М. Бонек | Д. Голиш | З. Добрынин.

Желтые карточки: Гушбауэр — 38, Коварж — 39, Борил — 86, Цоуфаль — 89, Фридрих — 90+5.

Забитые мячи: Вербич 11 — 1:0, Беседин 74 — 2:0.