РПЛ может создать резервный фонд для финансирования клубов

Москва, , 15:38 — REGNUM В Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть создан резервный фонд для финансирования клубов. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, 14 августа сообщает «Чемпионат».

Фонд может быть создан с целью предотвратить снятие с чемпионата России клубов, которые испытывают финансовые трудности.

«Негоже, чтобы через считаные туры команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила мундиаль», — сказал Прядкин.

По его словам, ряд руководителей клубов обратились с вопросом о стабилизационном фонде, и эта идея была поддержана. На ближайшем собрании РПЛ этот вопрос будет рассмотрен.

Напомним, после окончания сезона 2017/18 в России был закрыт ряд футбольных клубов, в том числе в премьер-лиге. Среди них пермский «Амкар» и «Тосно» из Ленинградской области. В настоящее время финансовые трудности испытывает махачкалинский «Анжи».

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