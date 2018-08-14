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Суд не удовлетворил апелляцию «Динамо» по делу Ташаева

Спорт

«Динамо» не получит компенсацию в размере €400 тыс

Суд не удовлетворил апелляцию «Динамо» по делу Ташаева
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Москва, 14 августа 2018, 15:23 — REGNUM  Апелляция «Динамо» по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Ташаевым осталась без удовлетворения. Об этом 14 августа сообщает «Чемпионат».

Учитывая решение суда, «Динамо» не получит компенсацию в размере €400 тыс. Ташаев может продолжить выступления в составе «Спартака», в который перешёл после окончания сезона 2017/18.

Жалоба не была удовлетворена, поскольку заявитель не смог доказать причинение значительного ущерба в случае ухода Ташаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Динамо» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой признать незаконным пункт об отступных в контракте Ташаева. Клуб хотел вернуть себе €400 тыс., которые были выплачены игроку в качестве подъёмных.

Читайте ранее в этом сюжете: РФС завёл дело в отношении Ташаева по заявлению «Динамо»

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