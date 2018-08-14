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ЦСКА расторг контракт с нигерийским форвардом Оланаре

Спорт

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон

Москва, 14 августа 2018, 14:34 — REGNUM  Московский ЦСКА расторг контракт с нигерийским форвардом Аароном Оланаре. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Оланаре выступал за «армейцев» с февраля 2016 года. Он сыграл за клуб в 28 матчах и забил четыре гола.

Во второй половине сезона 2017/18 Оланаре играл на правах аренды за пермский «Амкар», в составе которого провёл девять матчей и отметился двумя голами.

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