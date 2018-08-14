В Ярославской области пройдет футбольный турнир имени маршала Толбухина

Ярославль, , 13:54 — REGNUM В селе Толбухино и деревне Андроники пройдет кубок по футболу, посвященный памяти Героя Советского Союза маршала Федора Толбухина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района.

Ярославский район — родина Толбухина, который родился в деревне Андроники. Турнир памяти героя Великой Отечественной войны проводится с 1968 года. Его основателем является когда тренер футбольной команды при совхозе «Родина» Анатолий Садовников. В советское время между собой состязались команды сельхозпредприятий, сейчас — сельских поселений.

В этом году в турнире будет участвовать 6 команд. Кузнечихинское сельское поселение, Туношонское, Ивняковское, Карабихское, городское поселение Лесная поляна и команда из Багряников Первомайского района. Мы на юбилейный кубок пригласили сильнейшие команды нашего района», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора физкультурного-спортивного центра Ярославского муниципального района Павел Алешин.

В советские времена в играх кубка принимали участие практически все хозяйства района, а также футболисты из Болгарии, Костромы, воинской части «Шевелюха» Ярославля. В разные годы победителями турнира становились команды совхозов «Левцовский», «Север», «Туношна», «Курба», «Ярославка», «Родина», «Сельхозтехники», ОПХ «Михайловское».

За современную историю турнира наиболее успешно выступали спортсмены Карабихского сельского поселения, которые становились чемпионами 7 раз. В юбилейный год организаторы соревнований пригласили людей, которые на протяжении многих лет имели отношение к старейшему из футбольных турниров Ярославской области.