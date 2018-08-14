«Коламбус» намерен сохранить Панарина в составе команды

Коламбус, США, , 13:45 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» намерен сохранить в своём составе российского нападающего Артемия Панарина. Об этом заявил форвард команды Бун Дженнер, сообщается на сайте НХЛ.

«Мы хотим сохранить его. Он невероятно одарённый и мастеровитый игрок», — сказал Дженнер.

Напомним, «Коламбус» рассматривает возможность обмена Панарина из-за того, что тот отказался продлевать контракт с клубом. Соглашение Панарина с «Коламбусом» действует до окончания сезона 2018/19, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне 2017/18 Панарин сыграл в 81 матче регулярного чемпионата и отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету 7 (2+5) очков.

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