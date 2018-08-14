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«Ливерпуль» выслал полиции видео, где Салах за рулём пользуется смартфоном

Спорт

Салах может быть наказан за использование мобильного телефона во время вождения

Ливерпуль, Великобритания, 14 августа 2018, 13:29 — REGNUM  Футбольный клуб «Ливерпуль» направил в полицию видео, на котором видно, что форвард команды Мохамед Салах пользовался смартфоном во время вождения. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что на видео Салах едет на своём автомобиле, а вокруг машины находится большое количество болельщиков, среди которых дети. Ролик в полицию направил сам клуб после разговора с футболистом.

«Клуб после беседы с игроком уведомил полицию о видеоролике и обстоятельствах его записи. Ни клуб, ни футболист в дальнейшем не будут комментировать этот инцидент», — говорится в сообщении.

В результате Салах может быть наказан за использование мобильного телефона во время вождения.

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