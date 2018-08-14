Экс-игрок ЦСКА может стать самым высокооплачиваемым футболистом ПАОКа

Салоники, Греция, , 13:12 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум может стать игроком греческого ПАОКа. Об этом 14 августа сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Вернблум и ПАОК согласовали условия контракта. Теперь игрок должен пройти медицинское обследование, после чего подписать соглашение.

При этом руководство ПАОКа согласилось платить Вернблуму €1,8 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в составе команды.

При этом Вернблум должен был прибыть в Грецию раньше, но медосмотр и подписание контракта были отложены в связи с отъездом руководства ПАОКа в Москву на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе «армейцев» он стал трёхкратным чемпионом России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в услугах Вернблума был заинтересован турецкий «Галатасарай».

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