«Ювентус» отказался продавать Пьянича «Реалу»

Турин, Италия, , 13:01 — REGNUM Туринский «Ювентус» отказался продавать мадридскому «Реалу» полузащитника Миралема Пьянича. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что «Реал» направил «Ювентусу» предложение по трансферу игрока в размере €60 млн. Однако в «старой синьоре» оценили Пьянича в €100 млн.

Ранее сообщалось, что в приобретении Пьянича также заинтересована «Барселона». При этом сам игрок близок к продлению соглашения с туринским клубом.

Напомним, Пьянич перешёл в «Ювентус» из «Ромы» в 2016 году и стал двукратным чемпионом Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» намерена приобрести Миралема Пьянича