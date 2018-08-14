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«Ювентус» отказался продавать Пьянича «Реалу»

Спорт

«Реал» направил «Ювентусу» предложение по трансферу игрока, но получил отказ

«Ювентус» отказался продавать Пьянича «Реалу»
goatling
Миралем Пьянич

Турин, Италия, 14 августа 2018, 13:01 — REGNUM  Туринский «Ювентус» отказался продавать мадридскому «Реалу» полузащитника Миралема Пьянича. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что «Реал» направил «Ювентусу» предложение по трансферу игрока в размере €60 млн. Однако в «старой синьоре» оценили Пьянича в €100 млн.

Ранее сообщалось, что в приобретении Пьянича также заинтересована «Барселона». При этом сам игрок близок к продлению соглашения с туринским клубом.

Напомним, Пьянич перешёл в «Ювентус» из «Ромы» в 2016 году и стал двукратным чемпионом Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» намерена приобрести Миралема Пьянича

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