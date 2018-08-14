«Зенит» отказался от хавбека итальянского ФК «Дженоа» Лаксальта — СМИ

Рим, , 12:33 — REGNUM Переход полузащитника итальянского футбольного клуба «Дженоа» уругвайца Диего Лаксальта в «Зенит» (Санкт-Петербург) не состоится. Об этом пишет портал Gonfialarete.com.

По мнению экспертов издания, питерский «Зенит» с помощью посредников уже почти договорился о трансфере 25-летнего хавбека, однако затем в процесс переговоров с клубом из Генуи вмешался новый спортивный директор питерской команды Хавьер Рибалта, в результате действий которого цена перехода настолько возросла, что «Зенит» был вынужден отказаться от приобретения Лаксальта.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов стал игроком московского «Локомотива». По информации ряда СМИ, стоимость перехода игрока могла составить €9 млн.

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