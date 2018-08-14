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«Уфа» объявила о переходе словенского форварда Бизяка

Спорт

Контракт с футболистом заключен на четыре года

Уфа, 14 августа 2018, 12:09 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» официально объявил о переходе словенского нападающего Ловро Бизяка. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.

Контракт с 24-летним форвардом заключен на четыре года. Предыдущим клубом игрока был «Домжале», за который он провёл в 46 матчей и забил 16 голов.

Напомним, «Уфа» встречалась с «Домжале» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Матч в Словении завершился со счётом 1:1. Гол в ворота «Уфы» забил Бизяк.

Отметим, что в Уфе также выступает другой словенский футболист — Боян Йокич.

Читайте ранее в этом сюжете: «Уфа» подписала контракт с футболистом клуба «Домжале»

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