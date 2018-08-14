«Спартак» сыграет с ПАОКом в красной форме

Москва, , 11:36 — REGNUM Московский «Спартак» сыграет в красной форме в домашнем матче с греческим ПАОКом. Об этом 14 августа сообщается на странице команды в Twitter.

Полевые игроки команды будут играть в красной форме, вратарь выйдет на поле в жёлтой. Футболисты греческого клуба, в свою очередь, сыграют в черно-белых цветах, вратарь — в зелёной форме.

Напомним, ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом состоится 14 августа в Москве.

Как ране сообщало ИА REGNUM, «Спартак» призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче с ПАОКом.

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