Вторник, 14 Августа 2018 года
12:12:56 МСК

«Спартак» сыграет с ПАОКом в красной форме

Спорт

Матч между «Спартаком» и ПАОКом состоится 14 августа в Москве

Москва, 14 августа 2018, 11:36 — REGNUM  Московский «Спартак» сыграет в красной форме в домашнем матче с греческим ПАОКом. Об этом 14 августа сообщается на странице команды в Twitter.

Полевые игроки команды будут играть в красной форме, вратарь выйдет на поле в жёлтой. Футболисты греческого клуба, в свою очередь, сыграют в черно-белых цветах, вратарь — в зелёной форме.

Напомним, ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом состоится 14 августа в Москве.

Как ране сообщало ИА REGNUM, «Спартак» призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче с ПАОКом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче с ПАОКом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить