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Форвард Кармело Энтони подписал контракт с «Хьюстон Рокетс»

Спорт

Контракт рассчитан на один год

Хьюстон, США, 14 августа 2018, 09:14 — REGNUM  Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» подписал контракт с форвардом Кармело Энтони. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт рассчитан на один год, условия соглашения не разглашаются. До подписания контракта Энтони являлся свободным агентом.

В прошлом сезон 34-летний баскетболист играл за «Оклахому». В 78 матчах он набирал в среднем 16,2 очка, делал 5,8 подбора и раздал 1,3 передачи в среднем. В плей-офф он сыграл в шести матчах, набирая в них 11,8 очка и собирая 5,7 подбора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Хьюстон Рокетс» продлил контракт с центровым Клинтом Капелой.

Читайте ранее в этом сюжете: «Хьюстон Рокетс» продлил контракт с центровым Клинтом Капелой

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