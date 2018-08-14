Доха, , 08:53 — REGNUM Камерунский нападающий Самюэль Это'о стал игроком катарского клуба «Катар СК». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Клуб проведёт 14 августа пресс-конференцию, на которой официально представит Это'о в качестве игрока команды.

Отметим, что в марте футболисту исполнилось 37 лет. В сезоне 2017/18 он выступал за турецкие клубы «Антальяспор» и «Коньяспор», за которые провёл в общей сложности 29 матчей и забил 12 голов.

Ранее Это'о играл за такие клубы, как «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси» и «Эвертон». Он является трехкратным чемпионом Испании, чемпионом Италии, трехкратным победителем Лиги чемпионов.

За сборную Камеруна Это'о провел 118 матчей и забил 56 мячей. В составе сборной он дважды выиграл Кубок африканских наций и стал олимпийским чемпионом (2000).

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