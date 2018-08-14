«Спартак» призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче с ПАОКом

Москва, , 08:35 — REGNUM Московский «Спартак» призвал болельщиков поддержать команду в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Соответствующее видео опубликовано на странице клуба в Twitter.

«В важнейшем матче нам нужна ваша поддержка! В каждой игре команда чувствует, что вы рядом», — говорится в сообщении.

Напомним, ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом пройдёт 14 августа в Москве.

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В первом матче «Спартак» проиграл со счётом 2:3, ведя по ходу встречи в два мяча. Кроме того, форвард красно-белых Квинси Промес имел возможность сравнять счёт, но не смог реализовать пенальти.

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