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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарём Давидом де Хеа

Спорт

В ближайшее время клуб начнёт переговоры о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарём Давидом де Хеа
Кирилл Венедиктов
Давид де Хеа

Манчестер, Великобритания, 14 августа 2018, 08:03 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с голкипером Давидом де Хеа. Об этом 14 августа сообщает BBC.

В ближайшее время клуб начнёт переговоры с игроком о новом контракте. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2019 года.

Напомним, де Хеа выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В состав манкунианцев он перешёл из мадридского «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продлить соглашение с де Хеа на пять лет. По новому контракту он будет получать €21 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.

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