«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарём Давидом де Хеа

Манчестер, Великобритания, 14 августа 2018, 08:03 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с голкипером Давидом де Хеа. Об этом 14 августа сообщает BBC.
В ближайшее время клуб начнёт переговоры с игроком о новом контракте. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2019 года.
Напомним, де Хеа выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В состав манкунианцев он перешёл из мадридского «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продлить соглашение с де Хеа на пять лет. По новому контракту он будет получать €21 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.
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