«Зенит» одержал третью победу подряд в РФПЛ над «Рубином»

Казань, , 21:57 — REGNUM 13 август на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между командами «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Противостояние завершилось победой «сине-бело-голубых».

Единственный мяч на 78-й минуте забил высокий центральный полузащитник сборной России Александр Ерохин — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Артем Дзюба.

Статистика матча («Рубин"/"Зенит»)

Удары 12/2

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения 50%/50%

Поданные угловые 3/3

Нарушения правил 12/10

Набрав 9 очков «Зенит» стал единственной командой, одержавшей победы в стартовых 3-х турах. «Рубин» с 4-мя очками занял 8-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Рубин»: Джанаев, Чико, Байрамян, Кудряшов, Навас, Сорокин, Коновалов, Могилевец, Комболов, Бухаров, Азмун.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин, Смольников, Мевля, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.

Бригада арбитров матча: Михаил Вилков | Николай Богач | Константин Шаламберидзе | Владимир Москалев.

Желтые карточки: Кудряшов — 43, Мевля — 54, Кузяев — 64, Коновалов — 73.

Красные карточки: Кузяев — 71.

Забитые мячи: Ерохин 78 — 0:1.