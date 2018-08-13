«Зенит» одержал третью победу подряд в РФПЛ над «Рубином»

Казань, 13 августа 2018, 21:57 — REGNUM 13 август на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между командами «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Противостояние завершилось победой «сине-бело-голубых».
Единственный мяч на 78-й минуте забил высокий центральный полузащитник сборной России Александр Ерохин — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Артем Дзюба.
Статистика матча («Рубин"/"Зенит»)
Удары 12/2
Удары в створ ворот 5/1
Процент владения 50%/50%
Поданные угловые 3/3
Нарушения правил 12/10
Набрав 9 очков «Зенит» стал единственной командой, одержавшей победы в стартовых 3-х турах. «Рубин» с 4-мя очками занял 8-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Рубин»: Джанаев, Чико, Байрамян, Кудряшов, Навас, Сорокин, Коновалов, Могилевец, Комболов, Бухаров, Азмун.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин, Смольников, Мевля, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.
Бригада арбитров матча: Михаил Вилков | Николай Богач | Константин Шаламберидзе | Владимир Москалев.
Желтые карточки: Кудряшов — 43, Мевля — 54, Кузяев — 64, Коновалов — 73.
Красные карточки: Кузяев — 71.
Забитые мячи: Ерохин 78 — 0:1.