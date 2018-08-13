Понедельник, 13 Августа 2018 года
22:06:57 МСК

«Корона» одержала волевую победу над «Шленском»

Спорт

«Корона», набрав 7 очков, поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Шленск» с 4-ю баллами опустился на 10-е место

Варшава, 13 августа 2018, 20:59 — REGNUM  13 август на стадионе «Колпортер» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Экстракласса между коллективами «Корона» и «Шленск». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч на 10-й минуте матча забил опытный польский форвард Марсин Робак — 0:1. Через 10 минут Элиа Сориано сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. В конце встречи Мацей Горски впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Корона"/"Шленск»)

Удары 7/9

Удары в створ ворот ¾

Процент владения 47%/53%

Поданные угловые 2/5

Нарушения правил 15/18

«Корона», набрав 7 очков, поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Шленск» с 4-ю баллами опустился на 10-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Корона»: Хамрол, Ковачевич, Калласте, Диау, Риманиак, Юкич, Гардавски, Петрак, Зубровски, Янжич, Сориано.

«Шленск»: Словик, Келебан, Чолевиак, Голла, Павелец, Аугусто, Ахмадзадех, Радецки, Палашевски, Робак.

Главный арбитр матча: К. Якубик.

Желтые карточки: Келебан — 20, Аугусто — 45, Павелец — 61, Данковски — 75, Горски — 90+1.

Забитые мячи: Робак 10 — 0:1, Сориано 20 (пен) — 1:1, Горски 81 — 2:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить