«Корона» одержала волевую победу над «Шленском»

Варшава, , 20:59 — REGNUM 13 август на стадионе «Колпортер» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Экстракласса между коллективами «Корона» и «Шленск». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч на 10-й минуте матча забил опытный польский форвард Марсин Робак — 0:1. Через 10 минут Элиа Сориано сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. В конце встречи Мацей Горски впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Корона"/"Шленск»)

Удары 7/9

Удары в створ ворот ¾

Процент владения 47%/53%

Поданные угловые 2/5

Нарушения правил 15/18

«Корона», набрав 7 очков, поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Шленск» с 4-ю баллами опустился на 10-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Корона»: Хамрол, Ковачевич, Калласте, Диау, Риманиак, Юкич, Гардавски, Петрак, Зубровски, Янжич, Сориано.

«Шленск»: Словик, Келебан, Чолевиак, Голла, Павелец, Аугусто, Ахмадзадех, Радецки, Палашевски, Робак.

Главный арбитр матча: К. Якубик.

Желтые карточки: Келебан — 20, Аугусто — 45, Павелец — 61, Данковски — 75, Горски — 90+1.

Забитые мячи: Робак 10 — 0:1, Сориано 20 (пен) — 1:1, Горски 81 — 2:1.