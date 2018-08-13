«Баник» вырвал победу над «Богемианс 1905»

Прага, , 20:55 — REGNUM 13 август на стадионе «Доличек» был разыгран матч в рамках 4-го тура Гамбринус Лиги 2018/19 между командами «Богемианс 1905» и «Баник». Противостояние завершилось со счетом 0:1.

Единственный мяч на 87-й минуте матча забил вышедший на замену 20-летний чешский форвард Ондржей Сасинка — 0:1.

Статистика матча («Богемианс 1905» / «Баник»)

Удары 7/13

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения 55%/45%

Поданные угловые 5/3

Набрав 9 очков, «Баник» поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице. «Богемианс 1905» с 6 очками остался на 7-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Богемианс 1905»: Валеш, Бартек, Крч, Достал, Бедерка, Швец, Рейтер, Хасек, Ваничек, Юлиш, Мазек.

«Баник»: Лаштувка, Синделар, Пазреда, Стронати, Флейсман, Янош, Фило, Хруби, Хольер, Диоп, Барош.

Бригада арбитров матча: П. Франек | П. Влащук | М. Миска.

Желтые карточки: Хольцер — 24, Крч — 30, Янош — 40, Водханел — 74, Синделар — 81, Гранечни — 84.

Забитые мячи: Сасинка 87 — 0:1.