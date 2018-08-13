«Краснодар» и «Уфа» голов не забили

Уфа, , 19:22 — REGNUM 13 август на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч в рамках 3 тура регулярного сезона Российской футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Уфа» и «Краснодар». Противостояние завершилось победой «быков».

Единственный мяч на 86 минуте забил вышедший на замену бразильский скоростной вингер Вандерсон Масиэл — 0:1.

Статистика матча («Уфа»/»Краснодар»)

Удары 7/12

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 40%/60%

Поданные угловые 3/5

Нарушения правил 8/6

«Краснодар», набрав 6 очков, поднялся на 4 строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 4 баллами опустилась на 6 место.

Стартовые составы команд на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Карп, Пуцко, Недечару, Сухов, Йокич, Пауревич, Обляков, Ванек, Игбун.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий, Газинский, Мамаев, Каборе, Классон, Перейра, Игнатьев.

Бригада арбитров матча: Алексей Матюнин | Андрей Болотенков | Егор Болховитин | Игорь Панин.

Желтые карточки: Карп — 30, Рамиес — 35, Ванек — 37.

Красные карточки: Рамирес — 90+5.

Забитые мячи: Вандерсон 86 — 0:1.