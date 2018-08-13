«Краснодар» и «Уфа» голов не забили

Уфа, 13 августа 2018, 19:22 — REGNUM 13 август на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч в рамках 3 тура регулярного сезона Российской футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Уфа» и «Краснодар». Противостояние завершилось победой «быков».
Единственный мяч на 86 минуте забил вышедший на замену бразильский скоростной вингер Вандерсон Масиэл — 0:1.
Статистика матча («Уфа»/»Краснодар»)
Удары 7/12
Удары в створ ворот 4/5
Процент владения 40%/60%
Поданные угловые 3/5
Нарушения правил 8/6
«Краснодар», набрав 6 очков, поднялся на 4 строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 4 баллами опустилась на 6 место.
Стартовые составы команд на матч:
«Уфа»: Беленов, Аликин, Карп, Пуцко, Недечару, Сухов, Йокич, Пауревич, Обляков, Ванек, Игбун.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий, Газинский, Мамаев, Каборе, Классон, Перейра, Игнатьев.
Бригада арбитров матча: Алексей Матюнин | Андрей Болотенков | Егор Болховитин | Игорь Панин.
Желтые карточки: Карп — 30, Рамиес — 35, Ванек — 37.
Красные карточки: Рамирес — 90+5.
Забитые мячи: Вандерсон 86 — 0:1.