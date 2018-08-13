Президент «Ювентуса»: с Роналду клуб должен выиграть Лигу чемпионов

Турин, Италия, , 16:19 — REGNUM Победа во всех трех турнирах, в которых участвует «Ювентус», — чемпионате и кубке Италии, а также Лиге чемпионов — должна перейти из области мечты в область конкретных задач, сказал на встрече, посвященной началу нового сезона, президент туринского клуба Андреа Аньелли, передает La Stampa в понедельник, 13 августа.

Аньелли отметил, что усиление состава команды «действительно позволяет ставить перед собой эту цель».

Ключевым трансфером «Ювентуса» летом 2018 года стал переход Криштиану Роналду из «Реала». Мадридскому клубу были выплачены 105 млн евро. Еще 120 млн евро в течение четырех лет выступлений за «Ювентус» получит сам Роналду. Ожидается, что трансфер окупится — благодаря продаже футболок с фамилией португальца и росту интереса к «Ювентусу» со стороны рекламодателей и телевидения.