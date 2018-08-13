«Галатасарай» провел переговоры по аренде Дзюбы с «Зенитом»

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Стамбульский «Галатасарай» хочет взять нападающего Артема Дзюбу в аренду у петербургского «Зенита». Об этом сообщает турецкое издание Posta. По его данным, первый этап переговоров прошел «успешно».

"Согласно полученной информации, первая встреча принесла позитивные результаты», — сообщает издание.

Увидеть 29-летнего российского форварда в составе «Галатасарая» хотел бы главный тренер Фатих Терим. Сейчас у турецкого клуба наблюдаются проблемы: действующий чемпион страны проиграл Суперкубок Турции, лучший форвард чемпионата Бафетимби Гомис проводит бледные матчи.

Posta называет Артема Дзюбу «зведным игроком», который продемонстрировал свою эффективность на чемпионате мира в составе сборной России, забив три гола в пяти матчах. «Дзюба привлек к себе внимание, поразив ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании», — отмечает издание.

Напомним, в январе «Зенит» уже отправлял Дзюбу в аренду в тульский «Арсенал», но после чемпионата мира его вернули назад.