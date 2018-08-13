Каррера: «Спартак» понял ошибки, совершённые в первом матче с ПАОКом

Москва, , 15:52 — REGNUM Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что команда поняла ошибки, которые были совершены в первом матче с греческим ПАОКом. Об этом 13 августа сообщает «Советский спорт».

«Безусловно, будем учитывать ошибки первого матча. Мы поняли, в чем ошибались», — сказал Каррера.

По его словам, стартовый состав на ответный матч с ПАОКом пока не определён. Окончательно этот вопрос решится после тренировки.

Напомним, в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Спартак» проиграл ПАОКу со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 14 августа в Москве.

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