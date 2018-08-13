Матч «Зенита» и минского «Динамо» обслужат арбитры из Бельгии

Ньон, Швейцария, , 15:36 — REGNUM Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и минским «Динамо» обслужит бригада арбитров из Бельгии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи будет бельгиец Себастьен Дельферьер. Помогать ему лайнсмены Ив де Неве и Йо де Вейрдт. В качестве четвертого рефери будет работать Вим Смет.

Напомним, в первом матче в Минске «Зенит» разгромно проиграл «Динамо» со счётом 0:4. Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 16 августа.

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