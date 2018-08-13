РФС завёл дело в отношении Ташаева по заявлению «Динамо»

Москва, , 15:16 — REGNUM Московское «Динамо» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) относительно своего бывшего игрока Александра Ташаева, перешедшего в «Спартак». Об этом 13 августа сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что заявление «Динамо» в отношении Ташаева получено палатой по разрешению споров РФС.

«Динамо» требует признать незаконным пункт об отступных в контракте Ташаева. Кроме того, клуб хочет вернуть себе €400 тыс., которые были выплачены игроку в качестве подъёмных.

Руководство клуба считает, что выплата была неправомочной, поскольку она могла быть осуществлена только при переезде игрока из одного города в другой. Ташаев же жил в Москве до и после подписания контракта с «Динамо».

Напомним, Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак» в летнее транферное окно.

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