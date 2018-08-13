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Лыжница Ковалева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Спорт

Спортсменка была признана виновной в нарушении Общероссийских антидопинговых правил

Лыжница Ковалева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
Steffen Prößdorf
Полина Ковалева

Москва, 13 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Российская лыжница Полина Ковалева, подозреваемая в употребление допинга, дисквалифицирована на два года. Такое решение приняла Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), сообщает пресс-служба РУСАДА.

«ФЛГР на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Ковалеву П. на два года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсменка была признана виновной в нарушении Общероссийских антидопинговых правил.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа прыгун в высоту Данил Лысенко из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил был временно отстранен от соревнований.

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