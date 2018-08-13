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«Уфа» подписала контракт с футболистом клуба «Домжале»

Спорт

Ловро Бизяк стал игроком уфимского клуба

Уфа, 13 августа 2018, 14:13 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» приобрела полузащитника словенского «Домжале» Ловро Бизяка. Об этом 13 августа сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, 24-летний футболист подписал контракт с клубом на четыре года. Официально о переходе будет объявлено 14 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Уфа» прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, победив по результатам двух матчей словенский «Домжале». Обе игры завершились вничью.

В Уфе команды сыграли со счётом 0:0, в Домжале — 1:1. Причём гол в составе словенской команды забил Ловро Бизяк.

Читайте ранее в этом сюжете: Футбольный клуб «Уфа» прошел в следующий квалификационный раунд Лиги Европы

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