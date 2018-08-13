Форвард Артём Дзюба может перейти в турецкий «Галатасарай» — СМИ

Стамбул, Турция, , 13:35 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) и сборной России Артём Дзюба может перейти на правах аренды в «Галатасарай» (Стамбул). Об этом пишет турецкий портал Posta.

По сведениям издания, первый раунд переговоров о переходе 29-летнего форварда между представителями клубов завершился успешно. Добавим, ранее сообщалось, что конкуренцию стамбульскому клубу в вопросе перехода Артема Дзюбы составит команда турецкая «Бешикташ».

Напомним, о намерении взять российского футболиста в аренду до конца сезона со стороны команды «Бордо» ранее сообщали французские спортивные СМИ.

Добавим, футболист «Зенита» Артем Дзюба играет за питерский клуб с 2015 года, однако вторую половину сезона 2017/18 на правах аренды он провёл в тульском «Арсенале», где участвовал в 10 матчах и забил 6 мячей.

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