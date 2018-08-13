В Нижегородской области проходит парусная регата «Кубок Алексеева»

Нижний Новгород, , 12:52 — REGNUM В Нижегородской области в акватории Горьковского водохранилища с 11 по 18 августа проходит 39-я парусная регата «Кубок Р. Е. Алексеева». Регата ежегодно собирает лучших гонщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Чебоксар, Череповца и других городов России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оргкомитета мероприятия.

Гонка носит имя создателя судов на подводных крыльях и экранопланов Ростислава Алексеева. Конструктор страстно любил парусный спорт, участвовал и занимался организацией соревнований. В 1979 году Алексеев впервые выступил в качестве главного судьи регаты в Нижегородской области. С этого момента гонка проходит ежегодно.

В рамках регаты состоится один из этапов Кубка самого скоростного класса гоночных яхт России — класса «OPEN 800». В составе флота на старт выйдут нижегородские яхты «Восток», «Азимут», Redmarinе, «Скиф» — яхты, созданные на нижегородской земле в мастерской яхтенного конструктора Михаила Тихонова. Традиционно сильный состав участников ожидается в группе крейсерских яхт класса «Четвертьтонник»

За гонками в прибрежных акваториях Городца и Сокольского зрители смогут наблюдать с берега.

Победителей регаты ждет уникальный кубок, спроектированный нижегородцами. Кубок представляет собой форму яйца, вытянутого и заостренного в верхней части. Яйцо во всех мифологиях мира является символом жизни, обновления, источником происходящего, символом возрождения и продолжения всего существующего. Яхта, срывающаяся с волны и вылетающая в пространство, символизирует продолжение конструкторской мысли и традиций в яхтостроении, заложенных братьями Рябовыми в 20-х годах XX-го века, а затем продолженными Ростиславом Алексеевым. Лепестки верней части Кубка выполнены из углеволокна. Название «Кубок Р. Е. Алексеева» вырезано из латуни и покрыто серебром, волна отлита из латуни. Кубок изготовлен в 2016 году. Автор кубка Василий Пахомов, соавтор — Михаил Сулоев, внук знаменитого конструктора.

Регата открылась вечером 11 августа в яхт-клубе «Белая речка» (в устье реки Белой, недалеко от Городца). Флаг соревнований поднимали дочь, внук и правнук Ростислава Алексеева.

Соревнования прочно занимают свое место в календаре самых ярких событий в Нижегородской области. Врио губернатора региона Глеб Никитин поставил задачу к 2020 году увеличить туристический поток в Нижегородскую область до 3 млн человек в год и развитие событийного туризма одно из приоритетных направлений этой работы.