Стал известен гонорар футболистов ПАОКа в случае победы над «Спартаком»

Салоники, Греция, , 12:16 — REGNUM Футболисты греческого ПАОКа могут получить €1 млн в случае победы над московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщает греческий портал Betfootball.

По информации издания, российский бизнесмен Иван Саввиди, являющийся президентом греческого ПАОКа, предложил футболистам премию в €1 млн, если они пройдут «Спартак».

Отмечается, что подобную меру мотивации игроков Саввиди применял перед матчами со швейцарским «Базелем» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Но тогда речь шла о менее солидной сумме.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче ПАОК одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Ответная игра пройдёт в Москве 14 августа.

Читайте также: «ПАОК» одержал волевую победу над «Спартаком»