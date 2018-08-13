Понедельник, 13 Августа 2018 года
12:55:10 МСК

Стал известен гонорар футболистов ПАОКа в случае победы над «Спартаком»

Спорт

Саввиди предложил за победу над «Спартаком» €1 млн

Салоники, Греция, 13 августа 2018, 12:16 — REGNUM  Футболисты греческого ПАОКа могут получить €1 млн в случае победы над московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщает греческий портал Betfootball.

По информации издания, российский бизнесмен Иван Саввиди, являющийся президентом греческого ПАОКа, предложил футболистам премию в €1 млн, если они пройдут «Спартак».

Отмечается, что подобную меру мотивации игроков Саввиди применял перед матчами со швейцарским «Базелем» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Но тогда речь шла о менее солидной сумме.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче ПАОК одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Ответная игра пройдёт в Москве 14 августа.

Читайте также: «ПАОК» одержал волевую победу над «Спартаком»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить