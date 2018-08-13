НХЛ выпустила фигурки с изображением Овечкина

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила в продажу фигурки с изображением российского хоккекиста Александра Овечкина. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Партию фигурок выпустили в ограниченном количестве, все они были быстро раскуплены. На каждой из фигурок стоимостью $200 были автографы Овечкина.

Отмечается, что в продаже появились аналогичные фигурки вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби стоимостью $11, но автографов на них нет.

Напомним, в июне 2018 года «Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли. А Александр Овечкин стал первым российским капитаном, выигравшим этот трофей.

Читайте также: Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии ESPN