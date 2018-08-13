Томские гребцы стали финалистами летней Спартакиады молодёжи России

Томск, , 11:34 — REGNUM Студенческая сборная Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) выиграла малый финал среди профессионалов на соревнованиях по академической гребле IV Летней спартакиады молодёжи России, сообщает 13 августа пресс-служба вуза.

Спортсмены принимали участие в нескольких заездах: в малом финале восьмёрок распашных пришли к финишу первыми, заняв в итоге 7-е место. В классе четвёрок распашных без рулевого гребцы ТУСУРа заняли 10-е место, выступая в абсолютном весе двоек распашных без рулевого.

«На протяжении всего сезона ребята держат ритм и побеждают в гонках на разных дистанциях, что показывает их как гребцов-универсалов с качественной подготовкой», — прокомментировала результат старший преподаватель кафедры спортивного совершенствования ТУСУРа, тренер Валентина Якименко.

Отмечается, что на достигнутом результате команда университета останавливаться не будет. Спортсмены примут участие в соревнованиях третьего этапа Студенческой гребной лиги, который пройдёт в Сестрорецке (г. Санкт-Петербург), первенстве России до 23 лет в Ростове-на-Дону, и финале Студенческой гребной лиги, который пройдёт в октябре в Москве.