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Президент «Ювентуса» назвал главную цель команды на сезон 2018/19

Спорт

Главной целью является победа в Лиге чемпионов

Президент «Ювентуса» назвал главную цель команды на сезон 2018/19
Логотип Ювентуса

Турин, Италия, 13 августа 2018, 11:20 — REGNUM  Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что главной целью команды на сезон 2018/19 будет победа в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

«Лига чемпионов должна быть нашей главной задачей на сезон. Но мы также должны выиграть и чемпионат, и Кубок Италии», — сказал Аньелли.

По его словам, в новом сезоне клуб ставит целью выиграть все возможные турниры, в которых будет принимать участие.

Напомним, в последний раз «Ювентус» выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году. После этого клуб трижды участвовал в финалах турнира — в 2003, 2015 и 2017 годах, однако все три раза терпел поражения.

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